قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل أرسل الزمالك عرضا لـشراء عبد القادر من الأهلي.. أحمد حسن يجيب
الأهلي يواجه انبي وديا اليوم بالتتش
100 يوم صحة: 19 مليونا و253 ألف خدمة طبية مجانية خلال 13 يوما
بالأسماء كاملة.. حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025
مصدر مقرب من اللاعب: إخلاء سبيل رمضان صبحي خلال ساعات
مدبولي: المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة شريكٍ مُهم في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر
ألمانيا تدعو لتدريس الدين الإسلامي في جميع مدارسها
مصر وقطر والأردن والسعودية توحد المواقف في نيويورك لدعم غزة وتفعيل خطة إعادة الإعمار
الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم وسقوط أمطار
السنباطي: إعداد سياسات حماية الطفل لتطبيقها بالمنشآت المتعاملة مع الأطفال
انكسار موجة الطقس الحار.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الغد
أول رد من بن غفير وسموتريتش بعد صفعة هولندا الدبلوماسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء كاملة.. حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
أحمد مهدي

اعتمد اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة واللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025 في بعض القيادات الخاصة بقطاعات المباحث المختلفة.

حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025

كما شملت حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025، تعيين المقدم حسين خيري رئيسا لمباحث السيارات، والعقيد محمود أبو العطا رئيسا لمباحث حراسة المنشآت، والعقيد علاء خلف الله رئيسا لمباحث الأحكام، والعقيد أحمد التحيوي رئيسا لمباحث الفنادق.

قطاع جنوب القاهرة 2025

تضمنت حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة، بقطاع مباحث جنوب القاهرة، العميد أحمد هدية رئيسا لقطاع مباحث جنوب القاهرة، والعقيد وليد المعداوي مفتشا لمباحث القطاع، والمقدم مصطفى عبدالعال رئيسا لمباحث التبين، والمقدم محمود أبو الدهب رئيسا لمباحث منشأة ناصر، والمقدم محمد مجدي رئيسا لمباحث حلوان، والمقدم إسلام بكر رئيسا لمباحث المعصرة، والمقدم محمود عطا رئيسا لمباحث 15 مايو، والمقدم أحمد مختار رئيسا لمباحث البساتين والمقدم محمد رمضان رئيسا لمباحث دار السلام، والمقدم محمد حلمي رئيسا لمباحث المعادي، والمقدم محمد صفوت رئيسا لمباحث المقطم، والمقدم محمود ثروت رئيسا لمباحث مصر القديمة، والمقدم محمد صفوت رئيسا لمباحث المقطم.

قطاع وسط وغرب القاهرة 2025

كما تضمنت حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025، بقطاع وسط وغرب القاهرة، العميد خالد سيف رئيسا لقطاع مباحث الغرب، والعقيد شادي الشاهد مفتشا لقطاع وسط القاهرة، والعقيد أحمد فرج مفتشا لفرقة مصر القديمة والمعادي، والعقيد حسام عشماوي مفتشا لمباحث عابدين، والمقدم عيد توفيق رئيسا لمباحث الجمالية، والمقدم أحمد فوزي رئيسا لمباحث السيدة زينب، والمقدم أحمد السرساوي رئيسا لمباحث الموسكي، والمقدم محمد الشيخ رئيسا لمباحث قصر النيل، والمقدم إسلام مجدي رئيسا لمباحث الدرب الأحمر، والمقدم مصطفى الشعبيني رئيسا لمباحث بولاق، والمقدم محمد مجلي رئيسا لمباحث الزاوية الحمراء، والمقدم محمد ثروت رئيسا لمباحث الوايلي، والمقدم عز المليجي رئيسا لمباحث عابدين، والمقدم محمد عبدالظاهر رئيسا لمباحث الأزبكية والرائد محمد منصور رئيسا لمباحث نقطة الزمالك.

قطاع شمال القاهرة 2025

ايضا جاءت حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025، بقطاع شمال القاهرة، العميد حسام نصر رئيسا لمباحث قطاع الشمال، والعقيد محمود إسماعيل مفتشا لقطاع الشمال، والعقيد أحمد نبيل قدري مفتشا لشبرا، والمقدم محمد مجلي رئيسا لمباحث الزاوية الحمراء، والمقدم عمر حمودة رئيسا لمباحث الظاهر، والمقدم محمد السيسي رئيسا لمباحث حدائق القبة، والمقدم عاطف همام رئيسا لمباحث شبرا، والمقدم طارق مدحت رئيسا لمباحث الشرابية، والمقدم إسلام سمير رئيسا لمباحث الساحل، والمقدم إسلام عز رئيسا لمباحث روض الفرج، والمقدم مصطفى نبيل رئيسا لمباحث الزيتون، والمقدم محمد عبدالمنعم رئيسا لمباحث الأميرية.

قطاع شرق القاهرة 2025

وجاء ضمن حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025، بقطاع شرق القاهرة، العميد وائل غانم رئيسا لقطاع الشرق، والعقيد محمد عماد مفتشا لمباحث النزهة ومصر الجديدة، والعقيد إسلام مقبل مفتشا لمباحث مدينة نصر، والمقدم مصطفى البلتاجي رئيسا لمباحث مصر الجديدة، والمقدم أحمد مصلح رئيسا لمباحث السلام أول، والمقدم أحمد عويس رئيسا لمباحث عين شمس، والمقدم أحمد جمعة رئيسا لمباحث المطرية، والمقدم أحمد المعداوي رئيسا لمباحث المرج، والمقدم محمد البغدادي لمباحث النزهة، والمقدم أحمد طارق رئيسا لمباحث السلام ثان، والمقدم محمد محجوب رئيسا لمباحث مدينة نصر ثالث، والمقدم محمد علي مدينة نصر ثان.

قطاع القاهرة الجديدة 2025

وجاء ضمن حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025،  العميد محمد الشموتي رئيسا لمباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد أحمد وجيه مفتشا للقاهرة الجديدة، والعقيد شادي مكارم مفتشا لمباحث الشروق وبدر، والمقدم شريف السماحي رئيسا لمباحث بدر، والمقدم محمود عطية رئيسا لمباحث الشروق، والمقدم كريم بحيري رئيسا لمباحث التجمع الأول، والمقدم محمد حلمي رئيسا لمباحث القطامية، والعقيد أحمد قشقوش رئيسا لمباحث التجمع الخامس، والمقدم أحمد حيدر رئيسا لمباحث الرحاب.

قطاع العاصمة الإدارية 2025

ايضا جاء ضمن حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025، العميد محمد السيسي رئيسا لقطاع مباحث العاصمة الإدارية الجديدة، والعميد هشام حسين مفتشا لمباحث العاصمة الإدارية.

مديرية أمن القاهرة حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025 مباحث مديرية أمن القاهرة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.3% الأسنان 91.1 %والهندسة 86.2%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

حسن شحاتة

أول تعليق من كريم حسن شحاتة بعد قرار الرئيس السيسي تجاه والده

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

رمضان صبحي

القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على السبب

رمضان صبحي

رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

عمال مصر يطالبون العالم الحر بالانضمام لدعوة الرئيس السيسي بشأن غزة

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر الطفل بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى

وزير الري يوجه بإعداد خطة استراتيجية شاملة لإدارة محطات الرفع

بالصور

تحميك من أمراض خطيرة.. تعرف على فوائد القهوة

فوائد القهوة
فوائد القهوة
فوائد القهوة

هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم

الشاحنات ذاتية القيادة
الشاحنات ذاتية القيادة
الشاحنات ذاتية القيادة

انفجار غامض لـ سيارة تسلا سايبرتراك في ممر منزل

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

طريقة عمل البسطرمة في المنزل

طريقة عمل البسطرمة فى المنزل..
طريقة عمل البسطرمة فى المنزل..
طريقة عمل البسطرمة فى المنزل..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد