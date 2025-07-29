بالأسماء كاملة.. حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025

اعتمد اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة واللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025 في بعض القيادات الخاصة بقطاعات المباحث المختلفة.

حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025

كما شملت حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025، تعيين المقدم حسين خيري رئيسا لمباحث السيارات، والعقيد محمود أبو العطا رئيسا لمباحث حراسة المنشآت، والعقيد علاء خلف الله رئيسا لمباحث الأحكام، والعقيد أحمد التحيوي رئيسا لمباحث الفنادق.

قطاع جنوب القاهرة 2025

تضمنت حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة، بقطاع مباحث جنوب القاهرة، العميد أحمد هدية رئيسا لقطاع مباحث جنوب القاهرة، والعقيد وليد المعداوي مفتشا لمباحث القطاع، والمقدم مصطفى عبدالعال رئيسا لمباحث التبين، والمقدم محمود أبو الدهب رئيسا لمباحث منشأة ناصر، والمقدم محمد مجدي رئيسا لمباحث حلوان، والمقدم إسلام بكر رئيسا لمباحث المعصرة، والمقدم محمود عطا رئيسا لمباحث 15 مايو، والمقدم أحمد مختار رئيسا لمباحث البساتين والمقدم محمد رمضان رئيسا لمباحث دار السلام، والمقدم محمد حلمي رئيسا لمباحث المعادي، والمقدم محمد صفوت رئيسا لمباحث المقطم، والمقدم محمود ثروت رئيسا لمباحث مصر القديمة، والمقدم محمد صفوت رئيسا لمباحث المقطم.

قطاع وسط وغرب القاهرة 2025

كما تضمنت حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025، بقطاع وسط وغرب القاهرة، العميد خالد سيف رئيسا لقطاع مباحث الغرب، والعقيد شادي الشاهد مفتشا لقطاع وسط القاهرة، والعقيد أحمد فرج مفتشا لفرقة مصر القديمة والمعادي، والعقيد حسام عشماوي مفتشا لمباحث عابدين، والمقدم عيد توفيق رئيسا لمباحث الجمالية، والمقدم أحمد فوزي رئيسا لمباحث السيدة زينب، والمقدم أحمد السرساوي رئيسا لمباحث الموسكي، والمقدم محمد الشيخ رئيسا لمباحث قصر النيل، والمقدم إسلام مجدي رئيسا لمباحث الدرب الأحمر، والمقدم مصطفى الشعبيني رئيسا لمباحث بولاق، والمقدم محمد مجلي رئيسا لمباحث الزاوية الحمراء، والمقدم محمد ثروت رئيسا لمباحث الوايلي، والمقدم عز المليجي رئيسا لمباحث عابدين، والمقدم محمد عبدالظاهر رئيسا لمباحث الأزبكية والرائد محمد منصور رئيسا لمباحث نقطة الزمالك.

قطاع شمال القاهرة 2025

ايضا جاءت حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025، بقطاع شمال القاهرة، العميد حسام نصر رئيسا لمباحث قطاع الشمال، والعقيد محمود إسماعيل مفتشا لقطاع الشمال، والعقيد أحمد نبيل قدري مفتشا لشبرا، والمقدم محمد مجلي رئيسا لمباحث الزاوية الحمراء، والمقدم عمر حمودة رئيسا لمباحث الظاهر، والمقدم محمد السيسي رئيسا لمباحث حدائق القبة، والمقدم عاطف همام رئيسا لمباحث شبرا، والمقدم طارق مدحت رئيسا لمباحث الشرابية، والمقدم إسلام سمير رئيسا لمباحث الساحل، والمقدم إسلام عز رئيسا لمباحث روض الفرج، والمقدم مصطفى نبيل رئيسا لمباحث الزيتون، والمقدم محمد عبدالمنعم رئيسا لمباحث الأميرية.

قطاع شرق القاهرة 2025

وجاء ضمن حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025، بقطاع شرق القاهرة، العميد وائل غانم رئيسا لقطاع الشرق، والعقيد محمد عماد مفتشا لمباحث النزهة ومصر الجديدة، والعقيد إسلام مقبل مفتشا لمباحث مدينة نصر، والمقدم مصطفى البلتاجي رئيسا لمباحث مصر الجديدة، والمقدم أحمد مصلح رئيسا لمباحث السلام أول، والمقدم أحمد عويس رئيسا لمباحث عين شمس، والمقدم أحمد جمعة رئيسا لمباحث المطرية، والمقدم أحمد المعداوي رئيسا لمباحث المرج، والمقدم محمد البغدادي لمباحث النزهة، والمقدم أحمد طارق رئيسا لمباحث السلام ثان، والمقدم محمد محجوب رئيسا لمباحث مدينة نصر ثالث، والمقدم محمد علي مدينة نصر ثان.

قطاع القاهرة الجديدة 2025

وجاء ضمن حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025، العميد محمد الشموتي رئيسا لمباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد أحمد وجيه مفتشا للقاهرة الجديدة، والعقيد شادي مكارم مفتشا لمباحث الشروق وبدر، والمقدم شريف السماحي رئيسا لمباحث بدر، والمقدم محمود عطية رئيسا لمباحث الشروق، والمقدم كريم بحيري رئيسا لمباحث التجمع الأول، والمقدم محمد حلمي رئيسا لمباحث القطامية، والعقيد أحمد قشقوش رئيسا لمباحث التجمع الخامس، والمقدم أحمد حيدر رئيسا لمباحث الرحاب.

قطاع العاصمة الإدارية 2025

ايضا جاء ضمن حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025، العميد محمد السيسي رئيسا لقطاع مباحث العاصمة الإدارية الجديدة، والعميد هشام حسين مفتشا لمباحث العاصمة الإدارية.