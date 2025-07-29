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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كشف ملابسات اعتداء متهمين على مواطن بالضرب وإصابته بالجيزة

كشف ملابسات اعتداء متهمين على مواطن بالضرب وإحداث إصابته بالجيزة
كشف ملابسات اعتداء متهمين على مواطن بالضرب وإحداث إصابته بالجيزة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه بائع متجول، مصاب بجروح قطعية بالجسم، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبسؤاله قرر بتضرره من شخصين، مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب مستخدمين سلاحا أبيض، ما أدى إلى إحداث  إصابته المنوه عنها لرفضه دفع مبلغ مالى لهما رغماً عنه. 

تم ضبطهما وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى ضرب

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