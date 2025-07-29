كشف ملابسات اعتداء متهمين على مواطن بالضرب وإصابته بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه بائع متجول، مصاب بجروح قطعية بالجسم، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبسؤاله قرر بتضرره من شخصين، مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب مستخدمين سلاحا أبيض، ما أدى إلى إحداث إصابته المنوه عنها لرفضه دفع مبلغ مالى لهما رغماً عنه.

تم ضبطهما وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.