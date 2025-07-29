قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل سموزى عصير الخوخ.

طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..

كيلو جرام من الخوخ.

سكر على حسب الرغبة.

كوب من الماء.

طريقة عمل عصير الخوخ:

يتم إحضار كمية الخوخ، ومن ثم يتم تقطيعها والتخلص من البذور الداخلية بها.

يتم أخذ نصف كمية الخوخ ووضعها في الخلاط مع الماء والسكر، وتترك حتى تصبح عصير سائل.

يتم إحضار الكمية المتبقية، ويتم إضافتها للخلاط، ويتم تشغيل الخلاط لثانية فقط وإيقافه سريعا

تصبح كمية الخوخ الأخرى على هيئة قطع داخل العصير.