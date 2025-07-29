وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، استمرار الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن وقف نزيف الدم وحماية المدنيين.

وأشار الوزير إلى أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة جراء العمليات العسكرية المستمرة.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وأكد وزير الخارجية أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، مشددًا على الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة ستواصل بذل كل الجهود الممكنة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.