مرصد عالمي: المجاعة تضرب غزة ومصر تؤكد دعمها الكامل للفلسطينيين| تفاصيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن مرصدًا عالميًا معنيًا برصد الجوع حذر من أن سوء التغذية ارتفع بشكل حاد في النصف الأول من شهر يوليو داخل قطاع غزة، ووصل إلى حد المجاعة، في ظل الحصار المستمر ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.

وأشار التقرير إلى أن آلاف العائلات في القطاع تعيش أوضاعًا مأساوية في ظل غياب الأمن الغذائي، وسط دعوات دولية عاجلة لتمكين دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم.

مصر تؤكد دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية

وفي سياق متصل، جدد وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تدعم بشكل كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات

وخلال لقائه مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، شدد وزير الخارجية المصري على أن القاهرة تواصل جهودها الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع التحركات المكثفة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع دون عوائق.

وأكد أن مصر تتحرك على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية لتخفيف معاناة المدنيين، والضغط من أجل هدنة شاملة تُعيد الهدوء وتفتح الباب أمام حل سياسي مستدام للصراع.