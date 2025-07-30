قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لابيد: حكومة نتنياهو تقودنا إلى كارثة سياسية وتسعى لضم شمال غزة
الكشف عن دخول السفن ذاتية الإبحار الخدمة قريبًا
خبير بيئي عن حرائق قرية برخيل : المشكلة الرئيسية مخلفات القمامة
كيفية التقديم لكلية الشرطة 2025
وزارة الطيران: انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة كان لحظيًا ولم يؤثر على التشغيل بمباني الركاب
متحدث الكهرباء: دفعنا بـ65 مولدا متنقلا على مدار اليوم لتأمين التيار الكهربائي
نتنياهو يهاجم ستارمر: الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة لحماس
وزير الكهرباء يتابع لحظة انتهاء مد كابلات الخط الاحتياطي لمحطة محولات جزيرة الدهب
هيكل غامض على شكل حرف L بالقرب من الأهرامات.. ماذا وجدوا بداخله؟
توجه أوروبي للاعتراف بفلسطين| بريطانيا تدرس الخطوة.. وفرنسا تمهّد الطريق
لحل أزمة تلوث مصرف المحيط .. محطة معالجة جديدة بالمنيا خلال أسابيع
الخارجية: مصر تدعم كل جهد دولي يسهم في تثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 : تخصيص وقت لحبيبك

الجوزاء
الجوزاء
حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

ستشهد علاقتك لحظات ممتعة. تجنب التوترات الكبيرة في العمل من خلال الالتزام. ستكون صحتك جيدة، ولكن قد تكون هناك مشاكل تتعلق بالثروة.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

 عليكَ تخصيص وقت للعلاقة العاطفية، وعليكما الجلوس معًا اليوم. مع ذلك، لا تتعمق في الماضي المؤلم الذي قد يُزعج الحبيب، يتوقع بعض العزاب المحظوظين بدء علاقة جديدة اليوم. 

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

غذِّ جسمك بوجبات متوازنة، بما في ذلك الخضراوات الملونة والحبوب الكاملة. حافظ على رطوبة جسمك لدعم وظائفك الإدراكية ومستويات طاقتك، مارس تمارين التنفس العميق أو التأمل الذهني لتخفيف التوتر.

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

قد يحاول أحد زملائك في العمل تشويه صورتك والتقليل من شأن إنجازاتك. ردّ على ذلك بأدائك. من لديه مقابلات عمل اليوم سينجح في الحصول على خطاب عرض عمل. 

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

مراجعة نفقاتك تُساعدك على تحديد التكاليف غير الضرورية وإعادة تخصيص الأموال للمجالات ذات الأولوية. قد تجد فرصة ادخار صغيرة من خلال عروض استرداد نقدي أو التفاوض على الفواتير. تجنب الشراء المتسرع بتحديد فترة انتظار قصيرة قبل الشراء. استكشاف مشاريع جانبية أو خيارات العمل الحر قد يُعزز دخلك.

الجوزاء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الجوزاء الجوزاء اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنت الرئيس

ادّعت لقب بنت الرئيس الأسبق.. القبض على التيك توكر في اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

تنسيق الجامعات 2025

بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

صورة أرشيفية

مناشدة عاجلة من مياه الشرب لسكان محافظة الجيزة | خاص

عودة المياه

آخر كلام.. موعد عودة المياه لكافة مناطق الجيزة

الايجار القديم

حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل

فرص العمل المتاحة

103 فرص عمل في شركة مقاولات كبرى بالإمارات.. براتب 12 ألف درهم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة

ترشيحاتنا

قطار

تشغيل قطارات مكيفة ونوم بين القاهرة ومطروح يوميا خلال الصيف

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يثمن تصريحات رئيس وزراء المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

مطار القاهرة

الطيران: انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة كان لحظيا ولم يؤثر على التشغيل بمباني الركاب

بالصور

لماذا عليك تجربة العلاج بالأعشاب والمكملات الطبيعية

العلاج بالأعشاب
العلاج بالأعشاب
العلاج بالأعشاب

يسبب الإغماء والوفاة .. اعرف أعراض الإجهاد الحراري الكاملة

أعراض الإجهاد الحراري
أعراض الإجهاد الحراري
أعراض الإجهاد الحراري

مسكنات الألم الطبيعية تغنيك عن الأدوية.. بدون آثار جانبية

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

ودّع اصفرار الأسنان.. وصفة طبيعية لتبييضها في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة

أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل
أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل
أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش ينزل البحر .. تحذير من التواجد ببعض شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي

القبض على سارة خليفه

750 كيلو مخدرات و20 شاهدًا .. كواليس وأسرار قضية سارة خليفة في مصر

القبض على رمضان صبحى

مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد