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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجّه بالاستعداد والجاهزية لانتظام سير العملية الانتخابية

لجان انتخابيه
لجان انتخابيه

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،
رؤساء المراكز والجهات التنفيذية المعنية بالاستعداد والجاهزية التامة لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر انطلاقها يومي الأثنين والثلاثاء الموافق ٤ و ٥ أغسطس القادم، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية على أعلى مستوى من التنظيم والتيسيرات.

وشدد المحافظ على المرور على مقار اللجان العامة والفرعية بالمراكز ، والتنسيق مع كافة الجهات لتأمين الاحتياجات داخل وخارج اللجان، وتوفير مصادر كهرباء بديلة، وتكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط المقرات ، وتخصيص خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والتأكد من سلامة معدات الحماية المدنية وتواجد الفرق الطبية بنطاق اللجان، وتوفير وسائل انتقال للقائمين على العملية الانتخابية والمواطنين بالمناطق النائية ؛ لتيسير عملية التصويت والوصول للجان، مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات ترد والتعامل الفوري معها.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد إنتخابات محافظ الوادي الجديد

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