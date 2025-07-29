رسميًا.. لويس دياز ينتقل إلى بايرن ميونخ حتى 2029 في صفقة ضخمة بقيمة 75 مليون يورو

أعلن الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، مساء اليوم الثلاثاء، عن إتمام صفقة انتقال النجم الكولومبي لويس دياز من ليفربول الإنجليزي إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي 2025.

ووفقًا لما نشره رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، فإن اللاعب وقع بالفعل على عقود انضمامه إلى الفريق البافاري، بعقد يمتد حتى يونيو 2029، مع خيار للتمديد لعام إضافي من جانب النادي.

كما أكد رومانو أن إدارة بايرن ميونخ وليفربول وقّعتا على كافة الوثائق الرسمية بعد اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح صباح اليوم، حيث يتواجد دياز حاليًا في مدينة ميونخ استعدادًا للإعلان الرسمي وتقديمه للجماهير.

وأشار إلى أن قيمة الصفقة بلغت 70 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كحوافز ومكافآت، لتصبح واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ الدوري الألماني.

وكان دياز هدفًا رئيسيًا لنادي برشلونة هذا الصيف، إلا أن إدارة النادي الكتالوني فشلت في تلبية مطالب ليفربول المالية، ما منح بايرن ميونخ الأفضلية في سباق التعاقد مع الجناح الكولومبي.

ويُعد انضمام دياز إلى بايرن ميونخ إضافة هجومية قوية للنادي البافاري، في ظل سعيه للعودة بقوة للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد.