التحقيق في حريق عقار بمصر الجديدة

تجري جهات التحقيق، تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الحريق الذي اندلع في عقار بمصر الجديدة.

وتحاول فرق الإطفاء في القاهرة السيطرة على حريق اندلع داخل عقار بالقرب من شارع هارون في مصر الجديدة.

وتجرى فرق الإطفاء في القاهرة عمليات الإخماد بسيارات الإطفاء وأيضا من أعلى العقارات المجاورة لإخماد النيران ومنع امتدادها.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل نشب داخل عقار مكون من 3 طوابق في مصر الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ باندلاع حريق هائل في عقار مكون من 3 طوابق في مصر الجديدة.

على الفور انتقلت 6 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجار السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات الأخرى.