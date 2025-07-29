مفيدة شيحة تكشف تطورات الحالة الصحية لـ لطفي لبيب

أعربت الإعلامية مفيدة شيحة، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للفنان لطفي لبيب، قائلة:" ألف سلامة لفنانا الطيب الكبير لطفي لبيب.. الناس كلها بتحبه وبتدعيله، وإن شاء الله يقوم من الأزمة دي بسرعة."

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن الفنان لطفي لبيب يمثل قيمة إنسانية وفنية كبيرة، مشيرة إلى أن مسيرته الطويلة جعلت منه رمزًا للطيبة والالتزام، وواحدًا من الفنانين الذين يصعب تعويضهم.

مفيدة شيحة .."ألف سلامة للفنان الطيب"

من جانبها، قالت الإعلامية مفيدة شيحة خلال نفس الحلقة: "ألف سلامة لفنانا الطيب الكبير، لطفي لبيب، الناس كلها بتحبه وبيدعوله، وإن شاء الله يقوم من الأزمة دي بسرعة."

مفيدة أكدت أن لطفي لبيب يمثل قيمة إنسانية وفنية، وأن مشواره الطويل جعله رمزًا للطيبة والالتزام، مضيفة أن مثل هذه الشخصيات لا تُعوَّض.