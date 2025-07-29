واشنطن: اعتراف فرنسا وبريطانيا بفلسطين خطأ فادح يقوض جهود السلام

نفى سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التقارير التي تحدثت عن خلاف بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحليفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال هاكابي: "الخلاف مع الإعلام، فهناك الكثير من المعلومات الكاذبة حول هذا الموضوع".

وفي إشارة إلى تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، قال: فرنسا والمملكة المتحدة ترتكبان خطأ فادحا بالتوجه للاعتراف بدولة فلسطينية وهذا سيشجع حماس ويقوض عملية السلام".

وتابع هاكابي: "إذا كان الرئيس الفرنسي يرغب بشدة في دولة فلسطينية، فمرحبا به أن يأخذ جزءا من الريفييرا الفرنسية ويمنحه لهم. لماذا لا يساهمون في توزيع المساعدات؟ إنهم لا يفعلون شيئًا، ولا يحركون ساكنًا، فقط ألسنتهم".