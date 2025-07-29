مستقبل وطن: حجم التحديات يظهر بطولية الرئيس.. ونجاحنا بزيادة المشاركة في الانتخابات

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أن المرحلة الحالية التي تمر بها الدولة المصرية تتطلب أقصى درجات الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، مشددًا على أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل موقفًا بطوليًا يستوجب التقدير والاعتزاز.

وقال عبد الجواد، في كلمته خلال المؤتمر الختامي للحزب لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مساء اليوم بالصالة المغطاة في استاد القاهرة: "حجم التحديات اللي بنواجهها والموقف البطولي للرئيس السيسي يستحق مني الوقوف عنده؛ لأنه بيعبر عن حالة الاصطفاف اللي إحنا فيها وبنظهرها بكل قوة".

وأضاف: "احنا وراك يا سيسي.. وراك شعب مصطف وراك وبقوة، لأنك غلبت المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، وقائد بحجمك يستحق هذا الدعم الكامل من الشعب المصري".

وشدد عبد الجواد على أن المشاركة في الانتخابات القادمة ليست مجرد استحقاق دستوري، بل تمثل رسالة سياسية قوية من الشعب المصري، وتجديدًا حقيقيًا للعهد مع القيادة السياسية، قائلاً: "المشاركة في الانتخابات هي تجديد للعهد من الشعب للقيادة السياسية، وتأكيد على الثقة في المسار الوطني".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن لا يقيس النجاح بعدد المقاعد فقط، وإنما يضع على رأس أولوياته دعم الدولة المصرية وتحقيق أعلى نسب مشاركة في الانتخابات، قائلاً: "نجاحنا مش في نجاح مرشحين الحزب، ولكن في زيادة نسبة المشاركة والوعي الانتخابي في الشارع المصري".