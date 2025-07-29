يطرد الحشرات والناموس والقمل.. زيت غير متوقع يمتلك فوائد خارقة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن طرق طرد الحشرات الطبيعية حيث أن المبيدات الصناعية تسبب أضرار خطيرة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ draxe” نكشف لكم فوائد زيت السترونيلا فى طرد الحشرات .

مبيد طبيعي غير سام



تُصنّف وكالة حماية البيئة الأمريكية زيت السترونيلا كمبيد حيوي وهذا يعني أنها "طريقة عمل طبيعية غير سامة" ضد الحشرات الضارة المحتملة، مثل الناموس أو البعوض.

تم تسجيل زيت السترونيلا كمكون لطيف لرش الحشرات في الولايات المتحدة منذ عام 1948 وقد ثبت أنه يطرد بعوض الزاعجة المصرية الخطير ، القادر على نشر حمى الضنك وفيروس زيكا.

نبات السترونيلا

يحمي من فيروس شيكونغونيا

نظرًا لقدرته على صد البعوض، فإنه قد يحمي أيضًا من الأمراض التي ينقلها البعوض ، مثل الملاريا، وداء الفيلاريات، وفيروس شيكونغونيا، والحمى الصفراء، وحمى الضنك.

ذكر تقرير نُشر عام 2015 في مجلة الصحة النائية الريفية أن "التطبيق الموضعي لزيت السترونيلا يمكن استخدامه كبديل فعال ومتوفر بسهولة وبأسعار معقولة لطرد البعوض من أجل الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض في المناطق الريفية مثل تيكابور في نيبال".

الوقاية من قمل الرأس والذباب

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الإسرائيلية أن زيت السترونيلا يُساعد في الوقاية من قمل الرأس كما قد يمنع لدغات الذباب والقراد إلى حد ما.

طريقة استخدام زيت السترونيلا

وفقًا لبعض الأبحاث، يجب إعادة وضع زيت السترونيلا كل 30-60 دقيقة تقريبًا للحفاظ على مفعوله المضاد للحشرات و يمكنكِ مزج بضع قطرات منه مع زيت جوز الهند ودهنه على جسمكِ كاللوشن، أو إضافة القليل منه إلى زجاجة رذاذ مملوءة بالماء وتغطية بشرتكِ وشعركِ وملابسكِ به.

يبدو أن استخدام الزيت المركز أكثر فعالية ضد لدغات الحشرات مقارنة بحرق الشموع التجارية التي تحتوي على زيت السترونيلا، والتي تميل إلى أن تُصنع فقط بكميات محدودة من الزيوت العطرية الفعلية.