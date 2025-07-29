المشدد 10 سنوات لـ عاطل بتهمة قتل شاب بالشرابية.. تفاصيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بقتل شاب اثر مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين بدائرة قسم شرطة الشرابية وسقوط قتيل.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات والفحص، تبين مقتل شاب يبلغ من العمر 19 سنة على يد عاطل، بعد تلقيه طعنة من سلاح أبيض.

وأضافت التحريات أن المتهم كان يتشاجر مع أحد الأشخاص بالشارع، وتدخل المجني عليه للفض بينهما فأصابته طعنة بسلاح المتهم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.