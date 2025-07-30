المريخ البورسعيدي يوضح تفاصيل مكاسبه من صفقة بيع إبراهيم عادل للجزيرة.. فيديو

كشف أيمن عيد، المتحدث الرسمي باسم المريخ البورسعيدي، عن تفاصيل نسبة إعادة البيع التي سيحصل عليها الفريق من وراء بيع إبراهيم عادل، لاعب الفريق السابق، من نادي بيراميدز إلى نادي الجزيرة الإماراتي.

وقال أيمن عيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «إبراهيم عادل من ضمن المواهب التي أخرجها نادي المريخ للكرة المصرية، ونهنئه على انتقاله لنادي الجزيرة الإماراتي».

وأردف قائلًا: «أبرمنا عقدًا مع إبراهيم عادل وهو في سن الـ16 عامًا، واللاعب انتقل لصفوف بيراميدز مقابل مليون و200 ألف جنيه، ووقتها كان أغلى لاعب في هذه المرحلة السنية».

وأوضح أيمن عيد قائلًا: «نحن نمتلك نسبة الـ20% من عقد بيع إبراهيم عادل لنادي الجزيرة، وهي النسبة المنصوص عليها في العقد المبرم مع النادي».

وتحدث عيد عن أن هذه هي نسبة البيع التي سيستفاد منها نادي المريخ، مشيرًا إلى أنهم أرسلوا لنادي بيراميدز ليعرفوا منهم قيمة الصفقة وأنهم سمعوا من الإعلام أن قيمة الصفقة 5 ملايين دولار.