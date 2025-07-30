العثور على جثة شاب بـ «الصداقة الجديدة» في ظروف غامضة بأسوان

عثر أهالي منطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان على جثة شاب في ظروف غامضة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة أسوان العمومية، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ملقاة داخل أحد المواقع بمنطقة الصداقة. وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث لموقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص، وتم تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أنه قد تعرض أربعة أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان / القاهرة"، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع تفاصيل الحادث إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بأسوان إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارتين، إحداهما سيارة نقل، عند منطقة الكرابلة التابعة لدائرة مركز إدفو شمال المحافظة. وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور على جثة شاب غرق أثناء السباحة في مياه نهر النيل بمدينة أسوان. وتم إيداع الجثمان في مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بغرق شاب في مياه نهر النيل، واختفاء جثمانه في منطقة الغرق. وبعد مرور يوم من البحث، تمكنت فرق الإنقاذ النهري من العثور على الجثة بالقرب من إحدى الجزر النيلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد نجحت جهود فرق الإنقاذ بأسوان في انتشال جثتي طفلين شقيقين غرقا في ترعة كاسل بمركز كوم أمبو شمال المحافظة، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بوجود جثامين لطفلين غرقا في الترعة. وبالانتقال إلى الموقع، تبين أن الطفلين هما: ياسين. ر، 8 سنوات، وشقيقه محمد. ر، 8 سنوات.