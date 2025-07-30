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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الطريق المستدام الأمثل.. ورئيس أركان باكستان: القناة تشكل أحد الأركان الرئيسية لحركة التجارة العالمية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أول ساهر شمشاد مرزا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، يرافقه السفير عامر شوكت السفير الباكستاني بالقاهرة، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يهدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك، ويأتي على هامش الزيارة الرسمية لرئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لمصر.

في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد الباكستاني في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تقديره لعلاقات الشراكة والصداقة التي تجمع البلدين، متمنيا نجاح المساعي الرامية لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المجال التجاري والبحري.

وأكد الفريق ربيع حرص قناة السويس على تعزيز دورها الداعم لحركة التجارة العالمية رغم التحديات المختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى تأثر معدلات عبور السفن بالقناة نتيجة الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس لا تدخر جهدا لتحقيق التواصل المباشر والفعال مع الخطوط الملاحية الكبرى، وبث رسائل الطمأنة وتشجيع عودتهم للعبور بالقناة مرة أخرى من خلال تطبيق سياسات تسعيرية مرنة واستحداث خدمات بحرية وملاحية جديدة لتلبية متطلبات عملائها في كافة الظروف الاعتيادية والطارئة.

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس ستظل الطريق المستدام الأمثل لحركة التجارة العالمية لما تحققه من وفر كبير في الوقت والمسافة و استهلاك الوقود وخفض لمستوى الانبعاثات الكربونية الضارة في البيئة البحرية.

من جانبه، أعرب الفريق أول/ ساهر شمشاد مرزا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية عن تقديره للعلاقات والروابط المشتركة التي تجمع البلدين في ضوء التقارب الثقافي والديني، وتشابه الظروف والتحديات المحيطة.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية أن قناة السويس تشكل أحد الأركان الرئيسية لحركة التجارة العالمية المارة من الشرق إلى الغرب.

وأوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية أن المجتمع الملاحي الدولي يدرك أهمية قناة السويس باعتبارها الممر الملاحي الأسرع و الأقصر حيث توفر القناة مدة الإبحار وتحقق العبور الآمن.

وشدد الفريق مرزا على أن العبور بعيدا عن قناة السويس لا يعد خيارا صحيحا نظرا لتأثيره السلبي على استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية في ضوء ارتفاع النفقات التشغيلية ورسوم التأمين البحري.

وثمن رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية  وتحويل المنطقة المحيطة بالقناة لمركز لوجيستي وصناعي عالمي ووجهة اقتصادية واعدة.

شملت الزيارة، مشاهدة مناورة لمحاكاة عبور السفن في القناة بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ثم تفقد مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية، ومتحف قناة السويس.


 

قناة السويس اخبار قناة السويس محافظة الاسماعيلية

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