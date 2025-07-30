فستان لافت.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

شاركت نور الزاهد ، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيها بإطلالة لافتة.

وأطلت نور الزاهد ، مرتدية فستانا طويلا وأنيق باللون الابيض والبرتقالي، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

من الناحية الجمالية تعتمد نور الزاهد، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نور الزاهد، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور نور الزاهد