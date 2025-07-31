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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 31 يوليو 2025: قوة في العمل

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 31 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 31 يوليو 2025

كن منصفًا في علاقاتك اليوم، ستمنحك المسؤوليات الجديدة قوةً في العمل. صحتك ومالُك جيدان، مما يسمح لك باستثمارات مالية حكيمة..

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

 تجنّب جرّ الوالدين إلى الخلافات، فبعض النساء قد يحالفهن الحظ بالحصول على موافقتهم على الزواج. قد تشهد بعض المتزوجات انفصالًا عن أزواجهن اليوم. على المسافرين التواصل مع شريكهم عبر الهاتف والتعبير عن مشاعرهم اليوم.  

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 لا تفوّتوا تناول الأدويةسيعاني كبار السن من مشاكل في النوم، وقد يُصاب الأطفال بجروح طفيفة أثناء اللعب. كما أن الحمى الفيروسية ومشاكل الهضم والصداع شائعة اليوم.

برج العقرب مهنيا

 على الأكاديميين وعلماء النبات والإعلاميين والمبدعين توخي الحذر. تجنب القرارات القاسية، وكن متفائلاً أثناء مقابلات العمل. قد يواجه رجال الأعمال مشاكل بسيطة في شراكاتهم، ويجب حلّها في أسرع وقت ممكن، على الطلاب المتقدمين للامتحانات التنافسية العمل بجد.. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد يكون كبار السن جادين في تقسيم الثروة بين أبنائهم، الجزء الأول من اليوم مناسب لتجديد المنزل أو شراء دراجة نارية. قد تجرب حظك أيضًا في سوق الأسهم. سيتم سداد بعض المستحقات المتأخرة، وسيجني رجال الأعمال أرباحًا من أعمالهم المرتبطة بالمنسوجات، والخدمات المصرفية، والأغذية، والنقل، والبناء، والإلكترونيات.

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