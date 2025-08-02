انتبه .. النوم على الظهر خطير لهذا السبب

تُشكك الأبحاث الحديثة في فائدة النوم على الظهر، فهو قد يُفاقم انقطاع النفس النومي، وارتجاع المريء، بل ويُعيق التخلص من فضلات الدماغ، أما النوم على الجانب، وخاصةً على الجانب الأيسر، فيُحسّن الهضم والتنفس والدورة الدموية، لتحسين جودة النوم والصحة العامة، قد يكون النوم على الجانب حلاً بسيطًا وفعالًا.

ربما سمعتَ أن النوم على ظهرك "جيدٌ لوضعية الجسم" أو يساعد على منع التجاعيد، لكن الأبحاث الطبية الحديثة، بما في ذلك مقالٌ في صحيفة نيويورك بوست ، تشير إلى خلاف ذلك، بالنسبة لمعظم البالغين، قد يكون النوم على الظهر أسوأ وضعية للتنفس والهضم، وحتى لصحة الدماغ، فقد يزيد من الشخير، ويؤدي إلى انقطاع النفس النومي، ويؤثر على كيفية تخلص الدماغ من الفضلات أثناء النوم، مع أنه قد يكون مفيدًا لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في العمود الفقري، إلا أنه ليس الخيار الأمثل للجميع.

لماذا النوم على ظهرك هو الأسوأ لمرض انقطاع التنفس أثناء النوم

انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA)، يُعدّ هذا الانقطاع من أخطر اضطرابات النوم، وأكثر من 50% من المصابين به يُعانون مما يُعرف بانقطاع النفس الانسدادي النومي الوضعي، هذا يعني أن أعراضهم تتفاقم بشكل ملحوظ عند النوم على ظهورهم.

المصدر timesofindia