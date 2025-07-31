بـ 20 جنيه بس.. وحدات صحية تفتح أبوابها ليلًا لخدمة الأهالي بالاقصر

في خطوة نوعية لتعزيز منظومة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أعلن الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة، بدء تشغيل 15 وحدة صحية خلال الفترة المسائية بعد مواعيد العمل الرسمية، وذلك اعتبارًا من أول أغسطس 2025، لتقديم خدمات الكشف الطبي للمواطنين برسوم رمزية تبلغ 20 جنيهًا فقط

وأكد أبو العطا أن هذا القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بهدف تحسين الخدمة وتوسيع قاعدة الوصول للمواطنين في توقيتات مرنة تناسب ظروفهم اليومية، مشيرًا إلى أن مديري الإدارات الصحية سيتولون تحديد مواعيد العمل وفقًا لطبيعة كل وحدة.

ويشمل القرار تشغيل عدد من الوحدات الصحية التابعة لإدارات إسنا، أرمنت، الطود، البياضية، البندر، الزينية، والقرنة، منها وحدات بجزيرة راجح، الكيمان، سطيح، الديمقراط، العديسات بحري، المطاعية، الكرنك القديم، الزينية بحري، الطارف، وحاجر الضبعية، بما يضمن تغطية جغرافية واسعة داخل نطاق المحافظة.

وفي سياق متصل، تتواصل فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" داخل الأقصر، والتي تشهد انتشارًا مكثفًا للفرق الطبية في مختلف الإدارات، حيث تتواجد الفرق في إدارات البندر (مكتب صحة أول وثان)، الطود (حاجر المريس، العديسات بحري، الندافين)، الزينية (الزينية قبلي)، أرمنت (الديمقراط، الرعاية)، وإسنا (الكيمان، كومير، الحميدات)، وذلك تحت إشراف مباشر من وكيل الوزارة ومتابعة الدكتورة سحر أبو الوفا منسق المبادرات بالمديرية.

وتعكس هذه الجهود التزام وزارة الصحة ومديرية الصحة بالأقصر برفع كفاءة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها لأكبر عدد ممكن من المواطنين في كافة المناطق.