بعد رئيس الهلال.. أنمار الحائلي يعلن رحيله عن الاتحاد السعودي

أعلن أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، انتهاء رحلته مع العميد، بعد قراره بالانسحاب من الانتخابات المقبلة.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من إعلان فهد بن نافل، رحيله عن رئاسة الهلال.

وكتب الحائلي عبر حسابه على منصة “إكس”: "جماهير نادي الاتحاد الوفية، أعضاء الجمعية العمومية الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بحمد الله وبعد تفكير ومشاورة المحبين والعقلاء ونظرا للظروف الحالية التي تتطلب توازناً دقيقاً بين الطموح والمصلحة العامة وبكل تقدير واحترام لمسؤولية خدمة هذا الكيان العظيم".

وأضاف: “قررت الانسحاب من سباق الترشح لرئاسة نادي الاتحاد بعد دراسة عميقة للواقع الحالي والمصلحة العليا للنادي”.

وتابع: "لم يكن القرار سهلًا، لكنه نابع من قناعة راسخة بأن قوة الاتحاد في وحدته، وأن التنافس يجب ألا يكون سببًا في انقسام مدرج الذهب. نادينا اليوم يحتاج إلى الاستقرار والدعم، أكثر من حاجته إلى صراع مناصب او مسميات

أود أن أوكد أن انسحابي لا يعني تراجعا بل هو موقف وتقدير وإيمان بأن الأسماء تذهب لكن الاتحاد باق برجاله وجماهيره".

وواصل:" كما لا يفوتني أن أتقدّم بجزيل الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الشركة الربحية بقيادة أخي عبدالله الحسيني على ثقتهم وتعاونهم، وكذلك لأعضاء الجمعية الغير ربحية الكرام الذين تربطني ببعضهم علاقات شخصية وصداقات أعتز بها".

رسالة لـ كريم بنزيما

وأشار: “أبارك لأخي فهد سندي ولكل المرشحين، وأسأل الله أن يوفّق من يقع عليه اختيار الجمعية العمومية والشركة لخدمة الاتحاد بما يستحقه كما أتقدم بشكر خاص للكابتن كريم بنزيما، على دعمه وثقته الكبيرة بي وبقدرتي على قيادة الفريق لتحقيق النجاحات وأوكد انني سأظل داعماً له ولزملائه اللاعبين ولكل العاملين في النادي فهم جزء أساسي في مستقبل الاتحاد”.

وختم: “شكرًا لكل من وقف معي وساندني.، أعضاء مجلس إداراتي جماهيرنا الوفيه سأبقى دومًا قريبًا من هذا الكيان داعمًا، وفيًا، ومحبًا، فلنتحد من أجل الاتحاد”.