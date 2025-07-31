مستشار الرئيس الفلسطيني: المظاهرات أمام اسفارة مصر بتل أبيب أجندة خبيثة تخدم الاحتلال

علق محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، على المظاهرات التي خرجت في تل أبيب أمام السفارة المصرية .

وقال الهباش في تصريحات له على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" هذه المظاهرات تمثل أجندات خبيثة تخدم الاحتلال والشعب الفلسطيني بريء من هذه المظاهرات والشعب الفلسطيني يعتز بمصر والأردن وكل الاشقاء العرب".

واكمل محمود الهباش :" حماس في قطاع غزة تسرق معظم المساعدات وتبيعها في الأسواق بأسعار باهظة كي تنفق على نفسها وتحرم مليوني فلسطيني من ان تصل لهم المساعدات".

ولفت محمود الهباش :" حماس جزء من الكارثة التي حدثت في قطاع غزة وحماس والاحتلال وجهان لعملة واحدة ".

