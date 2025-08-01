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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | الرئيس السيسي لـ ستارمر: يجب بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة في أقرب وقت.. مصطفى بكري منفعلا: خلي حد يقرب من الحدود المصرية هنقطع رجله

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الأخيرة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

الرئيس السيسي لـ ستارمر: يجب بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة في أقرب وقت
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، ضرورة تسريع إيصال المساعدات 
 

مصطفى بكري منفعلا: خلي حد يقرب من الحدود المصرية هنقطع رجله ورجل اللي بيقف وراه
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر ليست في حاجة إلى شكر من أحد، خاصة بعد مواقفها في دعم القضية الفلسطينية عندما وإرسالها للمساعدات، وآخرها مشاهد الاسقاط الجوي. 
 

الخارجية: التظاهر أمام السفارات يجحف بالدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية
أكدت وزارة الخارجية، أن التظاهر أمام السفارات المصرية يجحف بالدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وزير الإعلام الفلسطيني: مصر هي قلب الأمة العربية والحاضنة للقضية الفلسطينية
أكد نبيل أبو ردينة، وزير الإعلام الفلسطيني، أنه لا يجوز لأي أحد في العالم أن يزايد على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، منذ عام 1948 حتى الأن، مشيرا إلى أن مصر عملت على منع عملية التهجير ومنع تصفية القضية الفلسطينية.


بطرس دانيال عن الراحل لطفي لبيب: الدكاترة قالوله حصل معاك معجزة
تحدث الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي عن كواليس الساعات الأخيرة في حياة النجم الراحل لطفي لبيب، وتفاصيل حالته الصحية والأزمة التي تعرض لها مؤخرًا، مقدمًا التعازي لأسرته وللفن المصري على فقدان نجم كبير وقدير.

مستشار الرئيس الفلسطيني: نعتز بالموقف المصري الداعم والمساند لقضيتنا
أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن المحاولات الرامية لإثارة الفتنة وبث الشكوك حول المواقف التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، تمثل امتدادًا لمشروع الاحتلال لتمزيق الوحدة العربية.

اتحاد الغرف التجارية يطلق مبادرة عاجلة لخفض أسعار السلع بتوجيه من رئيس الوزراء
أعلن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن إطلاق مبادرة شاملة لخفض أسعار السلع في الأسواق، استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على ضرورة شعور المواطن بتحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية دون انتظار الدورة الاقتصادية الطبيعية.

البيت الأبيض: الإدارة الأمريكية تحبذ إدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية

أكد البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تحبذ إدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، ولكن ليس هناك تفاصيل بهذا الشأن بعد، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

لاكتشاف الآثار .. حكاية رحلات البالون الطائر بالأقصر

قال أحمد عبود رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر إن فكرة رحلات البالون بدأت عام 1989 عن طريق أجانب كانوا في عملية استكشاف للأقصر، وكان هدفهم الأساسي استكشاف الآثار.

رئيس الوزراء البريطاني: علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الكارثة الإنسانية بغزة
أكد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، أنه يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى بكري وزارة الخارجية وزير الإعلام الفلسطيني لطفي لبيب

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