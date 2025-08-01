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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق بنطاق مدينة فرشوط بقنا

فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي
يوسف رجب

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط شمال قنا، عن فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق بنطاق المدينة، غداً السبت الموافق 2 أغسطس 2025.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، أن فصل الكهرباء بسبب إجراء أعمال الصيانة على المحولات، ما يستدعي فصل التيار الكهربائي عن مغذى 1 و 2.

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، أن فصل التيار الكهربائي سوف يبدأ فى تمام الساعة الرابعة صباحاً، وحتى الساعة السابعة صباحاً، وعودة التيار فور انتهاء الأعمال فى الموعد المحدد.

وأشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، إلى أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي تتضمن كلا من : مطاحن فرشوط، محطة السكة الحديد، سنترال فرشوط. مجلس مدينة فرشوط، ادارة مياه الشرب والصرف الصحى،   محطة الصرف الصحى، البريد المصرى، والشهر العقارى.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، الجهات الحكومية والمخابز والمواطنين القاطنين فى المناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال فترة فصل الكهرباء. 

قنا فصل التيار الكهربائي مدينة فرشوط أعمال الصيانة مجلس مدينة فرشوط

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