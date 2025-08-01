نيوكاسل يرفض عرض ليفربول الرسمي للتعاقد مع إيزاك

رفض نادي نيوكاسل يونايتد عرضًا رسميًا قدمه نادي ليفربول للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، في صفقة كانت ستصبح الأغلى في تاريخ الكرة البريطانية بقيمة تقارب 120 مليون جنيه إسترليني.

ويعد إيزاك (27 عامًا) هدفًا رئيسيًا للريدز هذا الصيف، رغم تمسك نيوكاسل به، حيث يتدرب اللاعب حاليًا مع ناديه السابق ريال سوسيداد، بينما يخوض نيوكاسل جولة تحضيرية في الشرق الأقصى.

وانضم إيزاك إلى نيوكاسل في صيف 2022 مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، وقدم موسمًا مميزًا بتسجيله 27 هدفًا وصناعة 6 خلال 42 مباراة الموسم الماضي.

وفي الوقت نفسه، يرفض إيزاك تمديد عقده مع نيوكاسل إلا بشروط مالية صعبة، إذ يشترط راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يتعارض مع سياسة النادي.