توافد أبناء الجالية المصرية بالسعودية للمشاركة في انتخابات الشيوخ

أفاد جمال الوصيف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الرياض، بأن مقري السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة بجدة يشهدان منذ صباح اليوم الجمعة إقبالًا متزايدًا من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، رغم أن اليوم يصادف عطلة رسمية داخل المملكة العربية السعودية.

وأشار الوصيف إلى أن التوافد يجري على مراحل، ويشمل تجمعات من أبناء القرى والمراكز والمحافظات المختلفة في مصر، والذين حضروا ضمن مجموعات منظمة تستقل حافلات من مدن متفرقة، خاصة من خارج العاصمة الرياض.

وأوضح أن الفئات المشاركة في العملية الانتخابية تعكس التنوع المجتمعي للمصريين المقيمين في المملكة، حيث شملت المزارعين والعمالة البسيطة، بالإضافة إلى الأطباء والمهندسين والمحاسبين، ما يدل على الوعي الوطني والمسؤولية التي يتحلى بها أبناء الجالية في الخارج.

وأشار المراسل إلى أن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية بجدة قامتا بتجهيز مقري التصويت مسبقًا، حيث تم إنشاء خيام خارجية مكيفة وتوفير استراحات لضمان راحة الناخبين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف بالمملكة.

وتضم اللجنة الانتخابية الرئيسية بالسفارة في الرياض أربع لجان فرعية لاستيعاب أعداد الناخبين، ومن المتوقع أن تصل أعداد أكبر من أبناء الجالية خلال ساعات ما بعد العصر، مع استمرار التدفق من مدن بعيدة عن الرياض، كما حدث في استحقاقات دستورية سابقة.