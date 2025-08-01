قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توافد أبناء الجالية المصرية بالسعودية للمشاركة في انتخابات الشيوخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أفاد جمال الوصيف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الرياض، بأن مقري السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة بجدة يشهدان منذ صباح اليوم الجمعة إقبالًا متزايدًا من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، رغم أن اليوم يصادف عطلة رسمية داخل المملكة العربية السعودية.

وأشار الوصيف إلى أن التوافد يجري على مراحل، ويشمل تجمعات من أبناء القرى والمراكز والمحافظات المختلفة في مصر، والذين حضروا ضمن مجموعات منظمة تستقل حافلات من مدن متفرقة، خاصة من خارج العاصمة الرياض.

وأوضح أن الفئات المشاركة في العملية الانتخابية تعكس التنوع المجتمعي للمصريين المقيمين في المملكة، حيث شملت المزارعين والعمالة البسيطة، بالإضافة إلى الأطباء والمهندسين والمحاسبين، ما يدل على الوعي الوطني والمسؤولية التي يتحلى بها أبناء الجالية في الخارج.

وأشار المراسل إلى أن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية بجدة قامتا بتجهيز مقري التصويت مسبقًا، حيث تم إنشاء خيام خارجية مكيفة وتوفير استراحات لضمان راحة الناخبين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف بالمملكة.

وتضم اللجنة الانتخابية الرئيسية بالسفارة في الرياض أربع لجان فرعية لاستيعاب أعداد الناخبين، ومن المتوقع أن تصل أعداد أكبر من أبناء الجالية خلال ساعات ما بعد العصر، مع استمرار التدفق من مدن بعيدة عن الرياض، كما حدث في استحقاقات دستورية سابقة.

الرياض مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

الزمالك

أنت محدش يعرفك.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على مدرب بروكسي

خالد الغندور

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجمهور الزمالك بشأن صفقة أجنبية جديدة

مباريات

أبرز مباريات اليوم السبت 2-8-2025 والقنوات الناقلة

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد