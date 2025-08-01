بدون معوقات.. انتخابات الشيوخ تجري اليوم في 100 مقر خارج مصر

قالت نجاة الجبالي، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، إن العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ المصري 2025 بالخارج انطلقت منذ ساعات، حيث كانت نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها مقار السفارات أبوابها أمام المصريين في الخارج، تلتها الدول العربية التي شهدت بدورها إقبالًا متزايدًا منذ صباح اليوم الجمعة.

وأضافت الجبالي، في تقرير مباشر من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة سخّرت كل إمكانياتها لتخرج العملية الانتخابية في أفضل صورة ممكنة، مشيرة إلى انعقاد مؤتمرات مستمرة منذ الأمس وحتى اليوم لطمأنة المواطنين ومتابعة سير الانتخابات بدقة.

وقد وصل عدد المقار الانتخابية المفتوحة حتى الآن إلى أكثر من 100 مقر، ضمن 136 مقرًا موزعين على 117 دولة حول العالم.

وأوضحت أن غرفة العمليات الرئيسية في الهيئة تواصل الليل بالنهار، بقيادة المدير التنفيذي للهيئة، لمتابعة سير التصويت والتواصل المستمر مع السفراء المصريين بالخارج. وقد أكدت التقارير الواردة من هذه الدول عدم وجود أية مشكلات تُذكر، مع وجود فرق دعم فني متخصصة للتعامل مع أي طارئ على مدار الساعة.

كما أشارت الجبالي إلى أن السفارات المصرية شهدت إقبالًا لافتًا من المواطنين في الدول التي تُعد الجمعة فيها عطلة رسمية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، رغم ارتفاع درجات الحرارة. وأكدت أن المصريين بالخارج حريصون على ممارسة حقهم الانتخابي، ما يعكس الوعي السياسي الكبير الذي يمتد إلى كافة أنحاء العالم، وليس فقط داخل مصر.

واختتمت بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل التنسيق مع وزارتي الخارجية والاتصالات لضمان انسيابية التصويت، مع مراعاة احتياجات ذوي الهمم وتوفير كافة التسهيلات لهم، كما تتيح للمرشحين الحق في تمثيل أنفسهم عبر وكلاء في المقار الانتخابية بالخارج، بما يعكس حرص الدولة المصرية على ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية في هذا الاستحقاق الوطني المهم.