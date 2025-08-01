انتخابات الشيوخ.. توافد المصريين بـ أوغندا للتصويت في 6 دوائر انتخابية

قال المستشار سيد أبو عقيل من دولة أوغندا إن عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بدأت من الساعة التاسعة صباحا وفقا للمواعيد المقررة، وتسير بشكل سلس وطبيعي.

وأكد أنه حتى الآن لم يتم رصد أي مشكلات أو مواجهة أي معوقات خلال فترة الصباح، موجها الشكر إلى السلطات الأوغندية لتوفيرها تأمين كافي خارج مقر السفارة لافتا إلى أن هناك 6 دوائر انتخابية تستقبل المواطنين المصريين بالخارج.

من جانبه أكد السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، أن العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ تسير بسلاسة وانتظام داخل مقار الاقتراع المخصصة للجالية المصرية، وذلك منذ فتح اللجان صباح اليوم.

وأوضح السفير، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز» أن السفارة المصرية في باريس، وكذلك القنصلية، بادرت منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بتنظيم إجراءات التصويت، بنشر كافة التعليمات والبيانات الخاصة بالانتخابات على الصفحات الرسمية، لضمان وصول المعلومة للمواطنين بسهولة.