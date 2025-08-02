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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد | المحافظ يؤدي صلاة الجمعة ويعقد لقاء مع المواطنين.. ويوجه بالتوسع في أنشطة تأهيل ذوي الاحتياجات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يؤدي صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي.. ويعقد لقاء مع المواطنين


أدَّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة الجمعة، اليوم، بالمجمع الإسلامي بمدينة الخارجة، وسط جموع المصلين من المواطنين، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية .

وعقب أداء الصلاة عقد المحافظ لقاءً استعرض فيه أهم شكاوى ومطالب المواطنين موجهًا بما يلي:
- تكثيف جهود مديرية الأوقاف في تنفيذ أنشطة دعوية وفتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد خلال الإجازة الصيفية وتعظيم الدور الدعوي والمجتمعي للمساجد.

١- حظر مواكب المركبات المصاحبة لحفلات الزفاف والالتزام بالآداب والتعليمات المرورية وعدم تعطيل حركة المرور ، والتزام أصحاب قاعات الحفلات بالمستوى المناسب للصوت وعدم التسبب في الإزعاج بالمنطقة المحيطة بالقاعة.

٢-الاستعداد لتفعيل مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" وتشكيل لجان بكل قرية لجمع زكاة التمور.

3- بحث موقف المحال التجارية بسوق البساتين ومدى جدية المنتفعين منها وطرح غير المستغل منها.

4- دراسة موقف أرض المحكمة القديمة أمام المجمع الإسلامي وعرض مقترحات الاستفادة منها.
5- حصر أراضي المتخللات الزراعية أقل من ٥ أفدنة وإتاحتها للجار حال توافق أصحاب الأراضي المجاورة أو طرحها بالمزاد بينهم.

6-تخصيص  وقت بخطبة الجمعة للتوعية بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي والاستخدام السيئ لأجهزة الإتصال ؛ للحفاظ على النشء.

7-استمرار الخدمة الصحية بمستشفى الخارجة بنفس الجودة والانتظام؛ لحين تنفيذ انتقال التبعية إلى جامعة الوادي الجديد.

8- سرعة  الانتهاء من المرحلة الثانية من توصل الغاز الطبيعي للمنازل، وكذلك أعمال رصف الطرق الداخلية بالمدن؛ لاستعادة المظهر الحضاري للمدن.


محافظ الوادي الجديد: التوسع في الأنشطة لتأهيل ذوي الاحتياجات 

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أمس، مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، لمتابعة الخدمات والأنشطة المقدمة لرواد المركز.

تابع الأنشطة الرياضية الصيفية المُقامة، وسير العمل بالوحدات الطبية والتأهيلية المختلفة، كما استعرض خطة متابعة الحالات المترددة ومعدلات استجابتها للبرامج العلاجية، مشيدًا بالتوسع في الأنشطة المتاحة لخدمة مختلف الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.

الوادي الجديد.. تكثيف حملات التوعية المجتمعية بقانون حماية المستهلك

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، لمتابعة منظومة عمل الفرع في إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الاستهلاكية، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين، ترافقها الدكتورة سلوى مصطفى مدير الفرع.

وأشارت نائب المحافظ إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية بقانون حماية المستهلك، وعرض أبرز جهود الفرع في التعامل مع شكاوى المستهلكين، والتي حقق الجهاز من خلالها نتائج بارزة في حماية حقوق المستهلكين من الاستغلال والغش التجاري.

كما تم التطرق إلى بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين فرع الجهاز وكلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد؛ لتوسيع نطاق الدور الرقابي على الأنشطة والمنشآت الصناعية، مشيدةً بمعدلات الإنجاز التي حققها الفرع في التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وموجهةً باستمرار جهود التعاون مع كافة الجهات الرقابية بالمحافظة لتنفيذ حملات مشتركة للمرور على الأسواق؛ والتأكد من سلامة وجودة المنتجات والخدمات المقدمة و رصد أي مخالفات تتعلق بصحة وسلامة وحقوق المواطنين.

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