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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السباحة تهيمن على دورة الألعاب الأفريقية للمدارس

دورة الألعاب الأولمبية
دورة الألعاب الأولمبية
حسام الحارتي

اختتمت منافسات السباحة ضمن دورة الألعاب الأفريقية للمدارس، المقامة حاليًا في الجزائر وتستمر حتى 5 أغسطس الجاري، وسط تألق أبطال وبطلات المنتخب السباحة.

حيث واصل البعثة المصرية هيمنته على منافسات السباحة بمشاركة 13 لاعب ولاعبة، متفوقا على باقي الدول المشاركة، رغم مشاركة الدولة المستضيفة بعدد مضاعف من اللاعبين واللاعبات.

وحقق منتخب مصر للسباحة في اليوم الخامس والأخير من المنافسات 10 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهبية، و5 فضية، وميدالية برونزية واحدة.

تفاصيل ميداليات اليوم الخامس

وحصل على الميداليات الذهبية في اليوم الخامس كلًا من، "زين هشام في سباق 100 متر فراشة دولفين، رودينا سامي في سباق 400 متر حرة، إبراهيم شمس الدين في سباق 200 متر حرة، في سباق 100 متر صدر أيضا للاعب إبراهيم شمس الدين".

بينما حصد الميداليات الفضية كلًا من، "دارين عادل في سباق 400 متر حرة، أحمد سمير في سباق 200 متر حرة، جنات كريم في سباق 200 متر صدر، لمار محمد في سباق 100 متر ظهر، حازم حسام في سباق 100 متر صدر".

وتوج اللاعب مروان علي بالميدالية البرونزية في سباق 200 متر ظهر.

وبهذه النتائج، ارتفع رصيد بعثة منتخب مصر للسباحة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس إلى 42 ميدالية متنوعة، بواقع، 22 ميدالية ذهب، 15 ميدالية فضية، 5 ميداليات برونزية.

ليعتلي بذلك صدارة جدول الترتيب العام لمنافسات السباحة، متفوقا على البلد المستضيف، الذي شارك ببعثة تضاعف في عددها عدد أفراد البعثة المصرية (حوالي 30 لاعبًا ولاعبة)، إلا أن مصر أثبتت مجددًا سيطرتها الكاملة على منافسات السباحة.

إجمالي حصيلة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر حتى الآن

ارتفعت حصيلة بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بعد انتهاء منافسات السباحة إلى 80 ميدالية متنوعة، بواقع 44 ميدالية ذهبية، 23 ميدالية فضية، 11 ميدالية برونزية.

وجاءت بعثة المنتخب المصري للسباحة كالتالي:-

يترأس وفد منتخب مصر للسباحة إسلام صميدة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، وهالة غازي مديرًا إداريًا، وخالد عوض مدربًا.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات كلًا من: "زياد جمال، زين هشام، حازم حسام، أحمد سمير، مروان علي، إبراهيم شمس الدين، ملك أحمد، دارين عادل، لمار محمد، رودينا سامي، جنات كريم، رغد إبراهيم، وسلمى أحمد".

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