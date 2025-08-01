جينيفر لوبيز بعد حفل شرم الشيخ: شعرت باللطف في مصر

عبربت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن سعادتها الكبيرة بزيارتها لمصر، بعدما أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة شرم الشيخ مساء الأربعاء، ضمن محطاتها في جولتها العالمية، التي تمتد حتى 3 أغسطس الجاري.

وشاركت لوبيز جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورًا من أجواء رحلتها في شرم الشيخ، وعلقت عليها قائلة: “شعرت باللطف في مصر”، وهو التصريح الذي أثار تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها حول العالم، خاصة في العالم العربي، حيث لاقت الصور والحفل رواجا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقدمت النجمة الأمريكية، عددًا من أشهر أغانيها خلال الحفل، وسط تفاعل كبير من الحضور، حيث تألقت بعدة إطلالات مبهرة، لفتت الأنظار أثناء وجودها في المدينة الساحلية. كما قدمت مجموعة من اللوحات الاستعراضية المبهجة التي تميزت بالحيوية والإبهار البصري.

وتُعد زيارة لوبيز لمصر واحدة من أبرز محطات جولتها العالمية، التي تشمل مجموعة واسعة من المدن والبلدان، من بينها أنطاليا وإسطنبول في تركيا، وفيجو ومدريد وبرشلونة في إسبانيا، وغاديز في نيجيريا، ونور سلطان في كازاخستان، وأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وغيرها.