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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو بالشيوخ: نطالب بإضافة صلاحيات جديدة للمجلس

سيد عبد العال ، عضو مجلس الشيوخ
سيد عبد العال ، عضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال النائب سيد عبد العال ، عضو مجلس الشيوخ ، إننا نريد صلاحيات لمجلس الشيوخ من خلال إعادة النظر فى صلاحياته.

وطالب عبد العال ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة إضافة صلاحيات جديدة لمجلس الشيوخ بالنسبة لدوره التشريعى.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، وشهدت الجلسة استعراض تقرير عن إنجازات 9 أشهر عمل.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة الختامية عرض تقرير بإنجازات المجلس، حيث بلغت الجلسات العامة 46 جلسة عامة، بواقع ساعات عمل: 81 ساعة و50 دقيقة، حيث بلغ عدد المتحدثين: 997 متحدثا، وعدد المداخلات: 527 مداخلة، وشهدت الجلسات تمثيل حكومي بواقع 140 ممثلا.

وناقش مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، 9مشروعات قوانين جاءت على النحو التالي: التخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوي الاعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الاهلي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وتصدر مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، أكثر مشروعات القوانين مناقشة، والذي استغرق 12 جلسة عامة.

كما شهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، 7 طلبات مناقشة عامة، والاقتراحات برغبة بواقع 148 اقتراحا.

وبلغ عدد الوزراء المشاركين بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني 20 وزيرا، وكذلك مشاركة 5 محافظين.

وبلغ عدد اجتماعات اللجان النوعية، 699 اجتماعا بواقع 986 ساعة و46 دقيقة.

وجاء عدد اجتماعات اللجان النوعية على النحو التالي:لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 37 اجتماعا، لجنة الشئون المالية والاقتصادية 59 اجتماعا، لجنة الشئون العربية والافريقية عقدت 47 اجتماعا، لجنة الدفاع 56 اجتماعا، لجنة الصناعة 26 اجتماعا ، ولجنة الطاقة والقوى العاملة 44 اجتماع.

كما عقدت لجنة الإسكان 86 اجتماعا، لجنة التعليم 42 اجتماعا، لجنة الشباب والرياضة 53 اجتماعا، لجنة الصحة السكان 68 اجتماعا، لجنة الزراعة والري51 اجتماعا، لحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي 45 اجتماعا، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار 39 اجتماعا.

وفي شأن اللقاءات الرسمية، التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس خلال دور الانعقاد الحالي بعدد من رؤساء الجمهورية والمجالس التشريعية و السفراء والوفود للعديد من الدول الصديقة لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية معها في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية.

واستقبل رئيس المجلس رئيسي دولتي رومانيا وطاجيكستان وكذلك رئيس البرلمان العربي ورؤساء برلمانات البحرين وزيمبابوي وكوريا الجنوبية ورئيس مجلس الشيوخ البحريني و الكازخستاني.

كما التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بسفراء المملكه العربيه السعودية وبلجيكا و النرويج والهند واليابان بالقاهرة.

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حددت تفاصيل فض دور الانعقاد، وفقا لما ورد في نص المادة 158: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

صلاحيات مجلس الشيوخ النائب سيد عبد العال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

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