بطعم زمان.. طريقة عمل الحواوشي البيتي بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي

قدّمت الشيف نجلاء الشرشابي، عبر برنامجها الشهير "على قد الإيد"، وصفة مميزة لتحضير الحواوشي المصري في البيت، بطريقة بسيطة ومكونات اقتصادية تناسب كل بيت مصري، دون الحاجة لشرائه جاهزًا.

وأوضحت الشيف أن الحواوشي من الأكلات الشعبية المحببة للكبار والصغار، ويمكن تحضيره بسرعة وبمذاق ينافس المطاعم، باستخدام العيش البلدي وحشوة اللحم المفروم المتبلة، وإليكم الوصفة

طريقة عمل الحواوشي المصري

طريقة عمل الحواوشي المصري

المكونات الأساسية:

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة مبشورة

فلفل أخضر أو حار حسب الرغبة

ثمرة طماطم مبشورة

بقدونس مفروم

ملح، فلفل أسود، شطة، وبهارات لحم

أرغفة عيش بلدي

ملعقة سمنة أو زيت لدهن الرغيف

طريقة عمل الحواوشي المصري

طريقة التحضير:

ـ يُخلط اللحم مع جميع المكونات جيدًا، ثم يُفتح العيش من أحد الجوانب ويوزع بداخله الخليط بالتساوي.

ـ بعد ذلك يُدهن من الخارج بقليل من السمنة أو الزيت ويوضع في صينية مدهونة ويدخل الفرن على حرارة 200 درجة حتى تمام النضج.

طريقة عمل الحواوشي المصري

نصائح الشيف نجلاء لتحضير الحواوشي المصري

وأكدت الشيف نجلاء أن سر الطعم الأصلي هو في تتبيل الحشوة جيدًا، واختيار الجزء المناسب من العيش البلدي حتى لا يتشقق أثناء الحشو.

وأضافت أن الحواوشي يمكن تقديمه مع الطحينة أو سلطة الزبادي والبطاطس المحمرة، كوجبة متكاملة وسهلة التحضير.