معلومات تهمك.. اعرف أعراض الالتهاب السحائي | فيديو

أكدت الدكتورة رانيا نبيل صبري، أستاذ صحه الطفل بالمركز القومي للبحوث واستشاري طب الأطفال، أن من أسباب الالتهاب السحائي إما تكون بكتيريا أو فيروسات أو فطريات، أخطرها البكتيريا لأن أعراضها أصعب وتكون نسب الوفاة أعلى.

وقالت في تصريحات لها على قناة صدى البلد، أن الالتهاب السحائي مرض معدي ينتشر بسهولة من خلال التنفس بين الأطفال وفي المدارس والأماكن المغلقة منخفضة التهوية.

وواصلت أن أكثر فترة في عمر الإنسان يظهر وينتشر فيها المرض هو الطفل في عمر الـ 5 أشهر، موضحة أن قد ينتج عنه وفاة أو إعاقة ذهنية أو بتر في الأطراف أو فقدان في السمع ويتسلل إلى الجسم بأعراض عادية

ولفتت الدكتورة رانيا نبيل صبري، أستاذ صحه الطفل بالمركز القومي للبحوث واستشاري طب الأطفال، إلى أن موسم انتقال وانتشار الالتهاب السحائي هي مدخل فصل الشتاء.

وواصلت أن تطعيمات الالتهاب السحائي في مصر غير أساسي واختياري، وذلك للظروف الاقتصادية الخاصة بمصر، ولكن في الخارج يكون في جدول التطعيمات الإجبارية للوزارات سواء دول عربية أو أوروبية، ولكنه يكون موجود عند المصل واللقاح وعند عيادات الأطباء.

واختتمت أنه من أعراض الالتهاب السحائي هي ارتفاع في درجات الحرارة، إعياء عام وتكسير في الجسم وقيء لأنه يتسبب في ارتفاع ضغط المخ، وعند الأطفال حديثي الولادة يحدث انتفاخ عند فتحة الرأس إلى جانب البكاء الشديد.

