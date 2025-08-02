المرأة المصرية في طليعة الحاضرين.. إقبال نسائي لافت ببيروت على انتخابات الشيوخ

قال أحمد سنجاب، مراسل قطاع القنوات الإخبارية من العاصمة اللبنانية بيروت، إن مشهد إقبال السيدات المصريات على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 شكّل واحدة من أبرز اللقطات المؤثرة التي رُصدت في الساعات الأولى من التصويت، موضحًا أن المرأة المصرية كانت في طليعة الحاضرين أمام مقر السفارة المصرية صباح أمس الجمعة رغم أنه يوم عمل رسمي في لبنان.

دور المرأة في المشاركة السياسية

وأضاف سنجاب، خلال بث مباشر من بيروت على قناة" إكسترا نيوز"، أن السيدات المصريات حرصن منذ اللحظات الأولى على التواجد أمام لجان الاقتراع، وهو ما عكس وعيًا كبيرًا بدور المرأة في المشاركة السياسية، سواء من المصريات المقيمات في لبنان أو المتزوجات من لبنانيين.

انتهاء مواعيد التصويت

وأشار إلى أنه التقى سيدة مصرية جاءت من مدينة صيدا في الجنوب اللبناني إلى العاصمة بيروت فقط للإدلاء بصوتها، كما وجهت نداءً إلى أبنائها للمشاركة أيضًا قبل انتهاء مواعيد التصويت.

وأكد مراسل قطاع القنوات الإخبارية أن كثافة المشاركة النسائية لم تقتصر على اليوم الأول فقط، بل استمرت أيضًا خلال اليوم الثاني، حيث توافدت سيدات من مناطق مختلفة مثل طرابلس وصيدا، بالرغم من الزحام الشديد وصعوبة التنقل.

افتتاح صناديق الاقتراع

ولفت إلى أن افتتاح صناديق الاقتراع شهد مشهدًا رمزيًا لافتًا بتصدر المرأة المصرية الصفوف الأولى، ما يعكس حضورها الفاعل في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.

