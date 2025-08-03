بفستان بنفسجي .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في إطلالة جريئة عبر إنستجرام|شاهد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي ، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.



وخطفت هيفاء وهبي أنظار جمهورها بإطلالة لافتة جريئة مرتدية فستانًا باللون البنفسجي، ما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل مُنسدلًا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز “هيفاء” بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المُتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها مُنسدلة علي كتفيها.