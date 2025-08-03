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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: حصر الأصول الثابتة التابعة لصندوق الإسكان وطرحها بالمزاد.. وإطلاق مبادرة الطاقة الشمسية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الـ 24 ساعة الماضية  كان من أهمها:

الوادي الجديد .. حصر الأصول الثابتة التابعة لصندوق الإسكان وطرحها بالمزاد.
أكد محافظ الوادي الجديد حصر كافة الأصول الثابتة  التابعة لصندوق الاسكان وطرحها بالمزاد، وذلك بحضور  سيد محمود سكرتير عام المحافظة و رؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على جاهزية كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتنسيق لتوفير كافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية، وتمكين الناخبين من أداء واجبهم الوطني بأمن ونظام. كما وجّه بتفعيل مبادرات زكاة الزروع بالتزامن مع مواسم حصاد التمور والقمح؛ لدعم قيم التكافل، وتخصيص عائدها لتنفيذ خدمات عامة للمواطنين بالقرى والمدن.

من ناحية أخرى، أصدر المحافظ عددًا من القرارات جاء أهمها رفع كفاءة مبنى جريدة الجمهورية وتجهيزه كوحدات إدارية وسكنية وطرحها بالمزاد ، وحصر كافة الأصول الثابتة التابعة للصندوق وعرض موقف استغلالها وطرح الشاغر منها لدعم موارد الصندوق .

كما كلف محافظ الوادى الجديد بعرض موقف سداد رسوم المنازل والأراضي الزراعية بقرى بشائر الخير و مدى جدية المنتفعين واستفادتهم منها ، و تخصيص المحال التجارية الكائنة بسور فندق الخارجة لصالح الصندوق، وطرحها للإيجار أو البيع.

إطلاق مبادرة إدخال الطاقة الشمسية للمنازل والمباني الحكومية بالوادي الجديد


ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة، لمتابعة ميزانية الصندوق وأوجه الإنفاق ودعم موارد الصندوق، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع أصدر المحافظ عددًا من التوجيهات جاء أبرزها إطلاق مبادرة للتوسع في إحلال الطاقة الشمسية بالمنازل بتمويل من الصندوق و قروض ميسرة للعاملين بالجهاز الحكومي كمرحلة أولى ، والبدء في تطبيق نموذج للقرى الخضراء من خلال إحلال استخدام الطاقة الشمسية بكافة المباني الحكومية والخدمية والإنارة العامة بالقرية.

كما قرر الزملوط حصر إيرادات الصندوق بالمراكز وتحديد نسبة للإنفاق على احتياجات كل مركز وتخصيص ١٠ مليون جنيهًا لصالح مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لاستكمال أعمال الإنشاءات بفرع مركز الداخلة والتجهيزات المطلوبة بفرع الخارجة.

كما قرر محافظ الوادى الجديد دعم تمويل مبادرة المحافظة لإحلال الطاقة الشمسية بالمساجد والمدارس، وتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه و توفير أجهزة كهربائية ومنزلية للعاملين بالقطاع الحكومي بأسعار مخفضة دون هامش ربح، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

محافظ الوادي الجديد : حل مشكلة انقطاع الكهرباء واستقرار الخدمة بالفرافرة وقرى الثمانين


أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بمركز الفرافرة من خلال تركيب وتشغيل مولد بقدرة ٢ ميجاوات، ودخول وحدة توليد مؤجرة جديدة بقدرة ١٤٠٠ ك.و الخدمة بمجمع كهرباء الفرافرة، دون تسجيل أي حالات فصل أو تخفيف أحمال.

وأشار المحافظ إلى وصول مولد كاتربيلر بقدرة ٤٠٠ ك.و إلى مجمع كهرباء الثمانين بمركز باريس، بالإضافة إلى محول احتياط بقدرة ٥٠٠ ك.ف.أ ، مؤكدًا على استمرار جهود دعم واستقرار التغذية الكهربائية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، من خلال توفير المعدات اللازمة والدعم الفني لضمان انتظام الخدمة وتفادي تأثير الأحمال المرتفعة، وتعزيز الربط بين المحولات ولوحات التوزيع، مع إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتدخل عند الحاجة.

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