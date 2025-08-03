هجوم أوكراني بطائرة مسيرة يُشعل النيران بمستودع نفط بـ«سوتشي».. وتعليق الرحلات الجوية

أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن حاكم إقليم كراسنودار الروسي، باندلاع حريق في مستودع نفط بمدينة سوتشي، نتيجة هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

كما ذكرت "رويترز" أن هيئة الطيران المدني الروسية أعلنت تعليق الرحلات من مطار سوتشي عقب الهجوم، لضمان سلامة الطيران.

وفي سياق متصل، استهدفت القوات الأوكرانية مناطق في دونيتسك 12 مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت سلطات "جمهورية دونيتسك الشعبية"، فجر اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضيها 12 مرة، وأطلقت 14 مقذوفًا.

وجاء في بيان إدارة رئيس الجمهورية والحكومة، المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليجرام":

"خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 12 حالة قصف من قِبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية؛ منها عشر حالات على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور دونيتسك، وأخرى على محور يناكييفو".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 14 مقذوفًا.