برشلونة يضحي بلاعبه من أجل عيون راشفورد

قرر نادي برشلونة الإسباني، بيع لاعبه مارك كاسادو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تسهيل إجراءات تسجيل الصفقات الجديدة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن إدارة برشلونة منفتحة على بيع كاسادو بهدف توفير مساحة في قائمة الفريق لتسجيل الوافد الجديد، الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، الذي انضم حديثًا من مانشستر يونايتد.

وخاض كاسادو 36 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي، أحرز خلالها هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة، وكان أحد المساهمين في تتويج الفريق بالثلاثية المحلية.

وكان راشفورد قد انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد، مع أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

كما وافق اللاعب الإنجليزي على تخفيض راتبه بنسبة 15% لتسهيل عملية الانتقال، علمًا بأن عقده مع مانشستر يمتد حتى صيف 2028.