قرار جديد بشأن سائق ميكروباص تعدى على سيدة وزوجها بمفتاح حديدي على الدائري

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة ، حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بالتعدى علي سيدة وزوجها باستخدام "مفتاح حديدى" لاعتراضهما على سيره بسرعة عالية أثناء استقلالهما السيارة معه أعلى الطريق الدائرى بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتعدى عليها وزوجها باستخدام "مفتاح حديدى" لاعتراضهما على سيره بسرعة عالية أثناء استقلالهما السيارة معه أعلى الطريق الدائرى بالجيزة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "ميكروباص سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة) .



وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بتوصيل بعض المواطنين إنحرف بالسيارة بشكل مفاجئ لتجاوز إحدى السيارات مما تسبب فى سقوط نجل الشاكية ، فحدثت مشادة كلامية بينه وبين الشاكية وزوجها على النحو المشار إليه، تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.