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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تأمين انتخابات الشيوخ يؤكد التزام الدولة بإنجاح الاستحقاق الدستوري

انتخابات مجلس الشيوخ 2025
انتخابات مجلس الشيوخ 2025
أميرة خلف

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الإسكان بشأن توجيه رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتوفير الدعم الكامل لتيسير انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تمثل خطوة محورية لضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة تسهم في تسهيل مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية دون معوقات.


و أشار "يحيي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن هذه 
 الاستعدادات داخل المدن الجديدة، ستعد عاملًا أساسيًا في دعم سير الانتخابات بسلاسة، لاسيما في ظل الكثافة السكانية المتزايدة بتلك المناطق، ما يعكس حرص الدولة على إنجاح الاستحقاقات الدستورية وترسيخ مبادئ الشفافية والديمقراطية.

تجدر الاشارة إلى أن أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية لتيسير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ.

كما كلف وزير الإسكان رؤساء أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير كل سبل الدعم لكل عناصر العملية الانتخابية بداية من الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات والجهات المعاونة للقيام بالمهام الموكلة لهم، وتوفير كل ما يلزم لتيسير قيام المواطنين بالمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في سهولة ويسر .


ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الشيوخ محليا  يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 4 و5 أغسطس الجاري.

عبد الفتاح يحيي مجلس النواب أجهزة المدن الجديدة مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ

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