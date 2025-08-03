مداهم مهدد بالحبس عاما وغرامة مالية..تفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوجر محمد خالد، المعروف باسم “مداهم” وباشرت جهات التحقيقات مع المتهم التحقيقات



واعترف المتهم أنه يستخدم تيك توك لتحقيق الأرباح المالية الضخمة من خلال نشر بوستات مثيرة تتسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين المتابعين فيزيد من عدد المشاهدات علي اللايفات والفيديوهات بغض النظر عن خطورة ما يعرضه.

كما اعترف المتهم أن المخدرات التى وجدت بحوزته من مخدرى الحشيش – الأفيون هي ملكه من أجل مزاجه بغرض التعاطي وينص القانون المصري على عقوبة تعاطي المخدرات نوضحها لكم:

عقوبة تعاطي المخدرات

نصت مادة قانون العقوبات رقم 39 بأنه يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات بالحبس لمدة سنة كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصر إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

الأجهزة الأمنية تضبط المتهم

تم ضبط المذكور ( مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ) وبحوزته ( مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية" –مشغولات ذهبية – كمية من مخدرى "الحشيش – الأفيون" ) وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وحيازته للمواد المخدرة للتعاطى.

بلاغات ضد المتهم

وردت للأجهزة الأمنية عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.