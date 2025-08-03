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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأرقام.. الإعلان عن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات علمي «نظام قديم»

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للشعبة العلمية (علوم ـ رياضة) نظام قديم.
 

الحدود الدنيا للشعب العلمية - نظام قديم:

طب المنيا 384
طب بني سويف 382.5
طب أسيوط 380
طب جنوب الوادي 380
طب الفيوم 379.5
طب الإسكندرية 379.5
طب سوهاج 379
طب الأقصر 379
صيدلة سوهاج  374.5
صيدلة جنوب الوادي  374
صيدلة الفيوم 373.5
علاج طبيعي جنوب الوادي 373.5
صيدلة المنيا 373.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 373.5
هندسة بترول وتعدين السويس 373
صيدلة أسيوط 373
صيدلة بني سويف 372.5
صيدلة القاهرة  372.5
صيدلة عين شمس 371.5
صيدلة الزقازيق 371.5
صيدلة حلوان 371
صيدلة دمنهور 371
صيدلة الإسكندرية 371
حاسبات ومعلومات قنا علوم 367.5
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 365
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 364.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 363.5
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 363.5
طب بيطري جنوب الوادي 362.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 362.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 362
حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة علوم 361
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 359
طب بيطري سوهاج 358.5
طب بيطري المنيا 357.5
طب بيطري أسيوط 356.5
فني صحي جنوب الوادي 351.5
 

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات طب هندسة

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