المترو مشي بيها.. إصابة فتاة سقطت من مترو حلوان في محطة عزبة النخل

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل سقوط فتاة من قطار مترو الأنفاق في محطة عزبة النخل.

وأشارت تحريات ومعاينة الأجهزة الأمنية أن الفتاة كانت على محطة عزبة النخل بالخط الأول حلوان - المرج وأغلق الباب على يديها ثم تحرك القطار بها على المحطة وأخيرا سقطت منه على القضبان.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من قيادات محطة عزبة النخل بالخط الأول لمترو الأنفاق حلوان - المرج تضمن سقوط فتاة بعد رصيف المحطة بعدما تحرك بها قطار المترو وغصابتها بكسور وسحجات متفرقة.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين إصابة الفتاة بـ كسور وسحجات وكدمات وتم نقلها لتلقي العلاج اللازم.