تفاصيل إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مخدر الاستروكس

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة كمية من مخدر الاستروكس وترويجها على عملائهم بالسلام.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد نجحت في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة في أحد شوارع القاهرة.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم تم ضبط كمية من مخدر الإستروكس وسلاح ناري (فرد خرطوش) ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.