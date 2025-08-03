محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥،والمقرر عقدها يومي ٤ و ٥ أغسطس الجاري، وسط إجراءات تنظيمية لتيسير عملية الإقتراع وتمكين الناخبين من أداء الاستحقاق الوطني بنظام وهدوء.

وأشار المحافظ إلى أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات داخل المحافظة يبلغ ١٩٤ ألف ٣٥٠ ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنة رئيسية واحدة تضم ٦٠ لجنةً فرعية و ٦٠مركزًا انتخابيًا، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية في اختيار من يُمثلهم داخل المجلس.

كما شدّد على المتابعة اللحظية وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وسرعة التعامل مع أي شكاوى و تذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية داخل اللجان.