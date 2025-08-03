في 9 معلومات .. تعرف على استعدادات أسوان لانتخابات مجلس الشيوخ

فى ظل الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ يومى 4 و 5 أغسطس الجارى، نستعرض عبر منصة " صدى البلد " فى 9 معلومات كالآتي:

1- انتهت فترة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، والتى كانت خلال الفترة من السبت 5 يوليو حتى الخميس 10 يوليو 2025.

2- جاءت فترة الحملة الدعائية من 18 يوليو حتى ظهر 31 يوليو 2025، ثم تلى ذلك الصمت الانتخابى.

3- سيتم إجراء الانتخابات داخل مصر خلال يومى 4 و5 أغسطس.

4- ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في محافظة أسوان نحو مليون و116 ألف ، و 756 ناخب وناخبة .

5- ومحافظة أسوان دائرة واحدة انتخابية مخصص لها مقعدين فرديين .

6- وعدد اللجان الانتخابية 190 لجنة فى أسوان.

مجلس الشيوخ

7- ووصل عدد المرشحين لانتخابات الشيوخ الفردى: 8 مرشحين، موزعين ما بين مستقلين وأحزاب وتضم القائمة النهائية للمرشحين: " أحمد سعد الدين أحمد درويش، "مرشح حزب مستقبل وطن"، رمز: القلم، ياسين عبد الصبور محمد عربي "كبير معلمين – حزب حماة وطن"، رمز: التاج، متولى محمد متولى "مدير شركة – حزب النور" رمز: الفانوس، أحمد ياسين منصور "علاقات عامة بجامعة أسوان – حزب العدل"، رمز: الحصان، ومحمد محمد عبد القادر عبد العزيز، مدير المنطقة الصناعية بديوان عام محافظة أسوان، رمز بندقية صيد، وعيد حسيب البديني، محاسب، من قرية البصيلية بمركز إدفو "قبيلة الجعافرة"، رمز الصقر.

8- واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد عدد من مقار اللجان الإنتخابية التى ضمت مدارس عبد المجيد حسين الإعدادية بنات ، ومحمد منير حسين الإبتدائى المشترك ، والعقاد الثانوية العسكرية بنين ، وأسوان الفنية التجارية المتقدمة.

9- أطمأن الدكتور إسماعيل كمال على جاهزية اللجان الإنتخابية للظهور بالشكل المشرف أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر بإجمالى مليون و 116 ألف ، و 756 ناخب وناخبة داخل 190 لجنة ، واقعة فى 189 مركز إنتخابى و 8 لجان عامة.