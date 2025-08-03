أزمة مالية في صفوف الاتحاد السكندري

يواجه الاتحاد السكندري أزمة في توفير السيولة المالية المطلوبة لإبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، تكون قادرة على تحقيق طموحات زعيم الثغر، وتلبي تطلعات جماهير زعيم الثغر في الموسم الجديد، وهو ما أثر على اختيارات الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي

كان أحمد سامي قد اتفق مع الإدارة على إبرام تعاقدات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل المنافسة على تحقيق نتائج قوية والمنافسة على المراكز المتقدمة في الموسم الجديد، ولكنه فوجئ بأن الإدارة الحالية برئاسة محمد سلامة غير قادرة على تلبية احتياجات الجهاز، الأمر الذي دفعه للتفكير في ضم لاعبين غير مرتبطين بعقود مع أنديتهم، لتفادي عائق عدم توفير سيولة مالية

ونجح الاتحاد في ضم عدد من الصفقات الجديدة بدون دفع أي مقابل مالي وهم يوسف نادر ومحمد توني ومحمد كناريا وسامادو وجون إيبوكا ونور علاء ومحمود جنش ومحمود عجيب واسحاق سافيور وجميعهم انضموا بالمجان، بخلاف أحمد محمود الذي تمت استعارته من نادي الزمالك بمقابل مالي



ويأملالاتحاد السكندري في توفير بعض متطلبات الاتحاد السكندري وتفادي الأزمة الحالية من أجل التواجد بمركز يليق بجمهور زعيم الثغر خلال الموسم القادم