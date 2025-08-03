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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 مباريات مثيرة في انتظار المصري البورسعيدي

المصري
المصري
حسام الحارتي

يستعد النادي المصري لضربة بداية الموسم الجديد 2025-2026، تحت القيادة الفنية للتونسي نبيل الكوكي عندما يلتقي الاتحاد السكندري فى الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري، ويخوض المصري 5 مباريات مثيرة خلال شهر أغسطس الجاري.


يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي  المصري، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، تدريباته اليوم، الأحد بمعسكره فى بورفؤاد استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها الكوكي للاعبين عقب العودة من تونس مساء الجمعة بعد انتهاء معسكر الفريق بمدينة سوسة.


وجاءت مباريات المصري فى شهر أغسطس كالتالي:
الجولة الأولى: المصري & الاتحاد السكندري ، وتقام في الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق الثامن من أغسطس الجاري على ستاد السويس الجديد.
الجولة الثانية: طلائع الجيش & المصري ،  وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق  الرابع عشر من أغسطس الجاري على ستاد السويس الجديد.
الجولة الثالثة:  المصري & بيراميدز ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من أغسطس الجاري على ستاد السويس الجديد.
الجولة الرابعة : حرس الحدود  & المصري ، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري على ستاد السويس الجديد.
الجولة الخامسة :  المصري & كهرباء الإسماعيلية ، وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري على ستاد السويس الجديد.
 

النادي المصري نبيل الكوكي الاتحاد السكندري مسابقة الدوري التونسي نبيل الكوكي

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